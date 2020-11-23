В Челябинске открыли базу для детей, родители которых болеют COVID-19

Ещё одно учреждение подготовили для лиц старше 18 лет, нуждающихся в постороннем уходе.

В Челябинске появилась специальная база для детей, родители которых болеют коронавирусом, находятся в медицинских учреждениях и не могут присматривать за своими детьми. Подобная база создана и для пожилых людей. Соответствующий алгоритм направления граждан в отделения временного пребывания подписала на прошедшей неделе первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Подробнее об этом рассказала председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Мошкова во время аппаратного совещания.

«Если в семьях, где граждане заболели коронавирусом, остались малолетние дети или лица старше 18 лет, нуждающиеся в посторонней помощи, их возможно поместить в отделения временного пребывания. В настоящее время на базе одного из муниципальных учреждений — это социально-реабилитационный центр Тракторозаводского района — мы развернули отделение на шесть койко-мест, куда представители скорой помощи по звонку через социальные службы могли бы определять таких детей»,— рассказала Лариса Мошкова.

Такой же центр, только для взрослых и пожилых граждан, нуждающихся в посторонней помощи, развернули на базе оздоровительного комплекса «Курочкино». Туда, по словам чиновницы, граждан будут направлять в том случае, если их обслуживание на дому невозможно.