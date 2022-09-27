Сегодня, 27 сентября, в сквере у Дворца пионеров и школьников имени Крупской в Челябинске открыли «Аллеи памяти» в память о детях, погибших в Донбассе. В мероприятии приняла участие общественный деятель Ирина Текслер. Вместе с другими участниками акции она высадила 30 саженцев рябины, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Новая аллея с саженцами рябины расположилась за театральным корпусом Дворца пионеров и школьников на Алом поле. По словам организаторов акции, Челябинск стал одним из девяти городов, в которых появятся подобные «Аллеи памяти».
«Символично, что эта аллея появилась здесь, у Дворца пионеров. Месте, где дети пребывают в состоянии счастья и радости. Как напоминание о том, чего были лишены и уже никогда не получат дети, погибшие на Донбассе», — поделилась своим мнением директор ДПиШ им. Н. К. Крупской Юлия Смирнова.
В открытии «Аллеи памяти» приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020 Ирина Текслер, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, глава администрации Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян. Присоединились к акции и спортсмены — баскетболисты «Челбаскета» и игроки футбольного клуба «Челябинск».
«Нам нельзя забывать о том, как много детей погибло за восемь с половиной лет на Донбассе. Они стали жертвами агрессии кровавого режима украинских националистов. Они были лишены детских радостей и счастья. Я очень надеюсь, что в скором времени засияет мирное небо над нами. А сейчас наш священный долг — помнить каждого ребенка и мирного жителя, защитника отечества, которых больше с нами нет», — отметила Ирина Текслер.
Общественный деятель посадила несколько саженцев рябины с зоозащитником Кареном Даллакяном, который в апреле этого года посетил Мариупольский зоопарк с гуманитарной миссией. Он рассказал участникам мероприятия о том, в каком страхе пребывали дети Донбасса во время бомбардировок СВУ.
«Они прятались в подвалах домов. И верили в то, что это когда-нибудь закончится. Не передать словами тот ужас, который был в их глазах», — отметил Карен Даллакян.
По словам директора ДПиШ им. Крупской Юлии Смирновой, ухаживать за высаженными саженцами рябины и следить за тем, чтобы деревья прижились, будут учащиеся и сотрудники образовательного учреждения.
Новая аллея с саженцами рябины расположилась за театральным корпусом Дворца пионеров и школьников на Алом поле. По словам организаторов акции, Челябинск стал одним из девяти городов, в которых появятся подобные «Аллеи памяти».
«Символично, что эта аллея появилась здесь, у Дворца пионеров. Месте, где дети пребывают в состоянии счастья и радости. Как напоминание о том, чего были лишены и уже никогда не получат дети, погибшие на Донбассе», — поделилась своим мнением директор ДПиШ им. Н. К. Крупской Юлия Смирнова.
В открытии «Аллеи памяти» приняли участие учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020 Ирина Текслер, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, глава администрации Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян. Присоединились к акции и спортсмены — баскетболисты «Челбаскета» и игроки футбольного клуба «Челябинск».
«Нам нельзя забывать о том, как много детей погибло за восемь с половиной лет на Донбассе. Они стали жертвами агрессии кровавого режима украинских националистов. Они были лишены детских радостей и счастья. Я очень надеюсь, что в скором времени засияет мирное небо над нами. А сейчас наш священный долг — помнить каждого ребенка и мирного жителя, защитника отечества, которых больше с нами нет», — отметила Ирина Текслер.
Общественный деятель посадила несколько саженцев рябины с зоозащитником Кареном Даллакяном, который в апреле этого года посетил Мариупольский зоопарк с гуманитарной миссией. Он рассказал участникам мероприятия о том, в каком страхе пребывали дети Донбасса во время бомбардировок СВУ.
«Они прятались в подвалах домов. И верили в то, что это когда-нибудь закончится. Не передать словами тот ужас, который был в их глазах», — отметил Карен Даллакян.
По словам директора ДПиШ им. Крупской Юлии Смирновой, ухаживать за высаженными саженцами рябины и следить за тем, чтобы деревья прижились, будут учащиеся и сотрудники образовательного учреждения.