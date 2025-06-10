В Челябинске открылась выставка семейных фотографий

Победители конкурса «Мамина история» представили работы в проекте

На Южном Урале завершился социальный конкурс «Мамина история». 50 нежных, сильных, таких разных, но одинаково трогательных историй прислали в рамках проекта участницы со всего региона. Конкурс окончен, но проект продолжает жить: 18 победительниц приняли участие в фотопроекте известного челябинского фотохудожника Анжелы Шефер. Работы будут представлены в галерее «ЛюбаПетя» в течение двух недель, а затем — в Публичной библиотеке.

На торжественном открытии фотовыставки прозвучало много теплых слов в поддержку материнства и традиционных семейных ценностей.

«2024 год был Годом семьи. Вектор развития государственной политики продолжает развиваться в этом году в рамках национального проекта „Семья“. И такие проекты, как „Мамина история“, идеально подчеркивают концепцию вектора развития института семьи и пропаганды семейных ценностей. Фотоработы будут и дальше радовать южноуральцев на выставках, в том числе в рамках проведения фестиваля „Большая семья — 2025“»,— рассказал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.





Во время проекта для участниц конкурса проводились тематические лекции и встречи с профильными специалистами: педиатрами, аллергологами, массажистами, психологами.





Поддержку проекту оказали неравнодушные общественные объединения и коммерческие организации.

«От души благодарю всех участниц, партнеров и, конечно, нашего мастера фотографии — Анжелу Шефер за такую прекрасную фотовыставку. Рассматривая эти снимки, лишний раз убеждаешься, какой красивой становится женщина во время материнства. Она светится внутренним светом любви и нежности. Здорово, что нам удалось запечатлеть эти моменты», — отметила руководитель проекта, председатель ИЦП «Содействие» Неля Гредина.