В Челябинске открылась выставка, разоблачающая украинский национализм

Первым с историей преступлений ознакомился губернатор Алексей Текслер

6 мая в челябинском историческом парке «Россия — Моя история» открылся уникальный проект «Архивы свидетельствуют: украинский национализм в годы Второй мировой войны». Выставка, рассказывающая об истоках национализма и преступлениях бандеровцев, основана на рассекреченных документах УФСБ по Челябинской области и Российского государственного архива кино- и фотодокументов. В открытии принял участие губернатор Алексей Текслер.



По словам заместителя директора объединенного государственного архива Челябинской области Николая Антипина, выставка разделена на несколько частей, последовательно представляющих жутковатую историю преступлений. Первый зал посвящен еще довоенному периоду, когда на территории Западной Украины, входившей в 1920—30-х годах в состав польского государства, возникли сами идеи «государства без поляков, русских и евреев». Националисты считали врагами всех без исключения, устраивали теракты в Польше, Венгрии, Словакии. Экспонаты в следующих залах рассказывают уже о ходе Великой Отечественной войны: о создании УПА — Украинской повстанческой армии, сотрудничестве коллаборационистов с немецкими войсками, о самых страшных преступлениях — Львовском погроме, Волынской резне, массовых расстрелах в Бабьем Яре. Еще один зал посвящен подвигам украинцев, не согласных с утверждением власти третьего рейха и сражавшихся с фашистами и собственными предателями. Последняя часть выставки посвящена Киевскому и Харьковскому судебным процессам над нацистскими преступниками.

Связь проекта с современностью очевидна: цель выставки — дать возможность каждому посетителю разобраться в причинах и последствиях сегодняшних событий на Украине. Сотрудники исторического музея Южного Урала и областного архива использовали порядка тридцати лент кинохроники, более двухсот фотографий, огромное количество отсканированных документов: протоколов допросов, агитационных плакатов фашистов и украинских коллаборационистов, снимки газет военного времени.

«Очень тяжелое впечатление. Скажу честно, видеть документальные фото, кадры о преступлениях фашистов и их пособников — тяжело. Но об этом нужно говорить, потому что, если ты не знаешь историю, ты можешь совершить ошибку в настоящем и будущем. К сожалению, сегодня это и происходит. Украинский национализм, начиная с конца 1980-х годов, поднимал голову. Мы видим, к чему это привело: Российская армия в ходе специальной военной операции борется уже с фашизмом XXI века, с неонацизмом. И мы должны знать и понимать, чем заканчиваются такие преступления — они всегда заканчиваются наказанием. На этой выставке мы видим не только преступления, но и, самое главное, наказание за них, настигшее фашистов и их пособников. Такие выставки должны работать и сохранять память», — поделился впечатлениями Алексей Текслер.

Начальник архива УФСБ по Челябинской области Константин Чесноков рассказал, что выставка «Архивы свидетельствуют...» создана в рамках президентского проекта «Без срока давности».

«Этот проект нацелен на то, чтобы не дать исказить историю нашей Родины, подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, показать те бесчеловечные преступления, которые творили на захваченной территории фашистские войска и их пособники из числа бывших советских граждан. Вы сможете ознакомиться с уникальными документами из архива УФСБ. Они были предоставлены специально для того, чтобы все наши дети, посетители выставки могли воочию увидеть протоколы допросов нацистских преступников, выявленных чекистами после войны на территории Челябинской области. Некоторые кадры документов очень тяжелые, они свидетельствуют о жестокости тех, кто казнил евреев, русских. Но это наша история, тот факт, которые невозможно скрыть», — рассказал Константин Чесноков.

Выставочный проект «Архивы свидетельствуют: украинский национализм в годы Второй мировой войны» продлится с 6 мая по 22 июня.