В Челябинске открылась выставка к 80‑летию Уральского добровольческого танкового корпуса

В фотографиях военных лет представлены легендарные истории как самого соединения, так и отдельных бойцов

В областном центре в среду, 3 мая, открылась уличная выставка «Урал — опорный край державы». Фотографии и материалы военных лет размещены на пешеходной Кировке, причем в том самом месте, откуда в 1943 году южноуральцы уходили на фронт, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выставка подготовлена Государственным архивом Челябинской области и посвящена сразу двум датам. Речь идет о 80-летии со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса и о 90-летии Челябинского тракторного завода. Экспозицию посетил губернатор Алексей Текслер.

Эти две темы не случайно объединены в одном выставочном проекте: ЧТЗ в военное время стал Танкоградом, а на машинах, выпущенных в Челябинске, воевали танкисты-добровольцы. У подножия памятника добровольцам-танкистам появились большие фронтовые фотографии, а также снимки города тех лет, которые связаны с производством тяжелых боевых машин. Возле каждой фотографии дана краткая справка, а более подробно ее историю можно посмотреть в режиме онлайн, если просканировать QR-код. Там же размещены материалы с кинохроникой военных лет, архивные документы и знаменитая «Песня о черных ножах».

«Давайте не забудем о том, что передовая линия обороны проходила не только через Ржев, Курск и Сталинград. Она проходила через Челябинскую область. Наш регион отправил 60 воинских формирований, 17 тысяч танков, тысячи „катюш“, 20 тысяч авиационных пушек. В годы войны здесь было собрано 323 млн рублей на формирование корпуса. Это единственное в мире соединение, построенное на народные деньги», — заявил на открытии председатель областного совета ветеранов Анатолий Сурков.

80 лет назад челябинцы провожали на фронт воинов добровольческой танковой бригады, которая стала частью корпуса. По традиции бойцы получили народный наказ: сделать так, чтобы Уральский добровольческий танковый корпус еще больше прославил Урал и всю Родину. Добровольцы с честью выполнили этот наказ, пройдя боевой путь от Орла до Берлина и Праги. Немцы же назвали уральских воинов дивизией «черных ножей». Корпус формировался в короткое время, так как заявлений на зачисление в это соединение было в 12 раз больше необходимого. В Челябинскую танковую бригаду были зачислены 2 927 человек.

«Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения старшему поколению за тот народный подвиг, который они совершили не только на фронтах, но и в тылу. Те фотографии, которые мы сегодня можем показать, лишь малая толика того, что могли бы продемонстрировать роковые события 1943 года. Здесь представлены фотоматериалы из Объединенного госархива Челябинской области, федерального архива кино-, фотодокументов, Троицкого краеведческого музея и музея ЧТЗ», — сказал председатель комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов.

Губернатор Алексей Текслер посетил выставку и ознакомился с представленными здесь фотографиями. Глава региона подчеркнул важность того, что на центральной пешеходной улице Челябинска появилась экспозиция, рассказывающая историю о легендарных героях, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу в тылу и уходили добровольцами на фронт.

«История создания Уральского добровольческого танкового корпуса, действительно, легендарная, потому что южноуральцы уходили на фронт прямо с завода, где в том числе выпускали и сами танки. Собственно, памятник добровольцам-танкистам и рассказывает об этом подвиге: на мемориале танкист изображен в шлемофоне и рабочем фартуке. Торжественные проводы тоже проходили ровно на этом месте, на улице Кирова. Это происходило 9 мая 1943 года — ровно за два года до завершения войны. Это действительно впечатляет, это наша легендарная история. Очень важно, чтобы наши жители, особенно молодежь, знали ее», — отметил Алексей Текслер.

Отдельно губернатор упомянул о законодательной инициативе: день рождения Уральского добровольческого танкового корпуса станет региональным праздником.

«Это даст нам возможность официально отмечать этот праздник. Будут появляться исторические материалы, мы их будем передавать для изучения в школы. Очень важно, чтобы наши дети знали легендарную историю Челябинска как Танкограда и всех других городов нашей области. Все работали для фронта, для Победы, поэтому это важно», — резюмировал глава региона.