В Челябинске открыл двери обновленный семейный центр «Искорки»

Проект реализован к 35-летию благотворительного фонда

В Челябинске открыл двери обновленный семейный центр благотворительного фонда помощи детям «Искорка» после двух месяце ремонта. Сейчас в помещении царит особый уют и комфорт.

«В январе к нам на почту пришло подтверждение от менеджера проекта „Перезагрузка“ по поводу участия нашей организации в проекте. О том, что лидерский проект, помогает решать социальные вопросы в обществе, знала от коллег и даже видела результаты. С Директором АНО ЦРГС „Территория Перезагрузки“ Александрой Корчагиной познакомились летом. А уже в ноябре начали обсуждать идеи и пожелания, каким мы хотим видеть наш семейный центр, концепцию помещений и остальные детали. Очень хотелось, чтобы те семьи, которые приходят в „Искорку“ не только за профессиональной, материальной или финансовой помощью находили здесь островок душевного спокойствия и умиротворения», — рассказала директор «Искорки» Татьяна Сачко.

Перед участниками проекта стояла задача улучшить внешний вид помещения, устранить видимые признаки изношенности и последствий коммунальных аварий, добавить элементы стилизации, уюта и комфорта.

«За 2,5 месяца мы смогли собрать более 500 тысяч рублей от благотворителей и преобразить все помещения. Теперь здесь цветет дерево в зоне ресепшена, а в комнате групповых занятий установлен новый кухонный гарнитур и живописная фреска. В большом зале появился пожаробезопасный уголок для гончарной печи, уютная скамейка и стильный потолочный светильник. Мы хотим выразить огромную благодарность каждому участнику проекта за их труд, усердие и вдохновение!», — поделилась впечатлениями ответственная за PR-компанию проекта Екатерина Стрельцова.

Члены Лидерской команды № 134 «Миссия выполнима» назвали проект «С Юбилеем, Искорка». В октябре этого года Благотворительное движение «Искорка Фонд» отметит 35-летие.

В основном работы в помещениях были выполнены силами команды «Миссия выполнима», на безвозмездной основе. Каждый вечер после трудового дня и выходные шли работы: покраска стен, укладка кафеля, замена потолка, монтаж кондиционеров, реставрация дверей, изготовление и монтаж мебели.

После всех работ Семейный центр был представлен гостям.

«Считаю, что «Искорка Фонд» — это образец доброты, человеческих отношений, просто дела, которое можно транслировать на весь мир. Я благодарен судьбе, что мне приходится работать с этим благотворительным движением, помогать, где-то морально, где-то финансово, но этот НКО просто заслуживает особого внимания, — отметил председатель Челябинского областного отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» Вячеслав Скворцов.

Отметила полезность обновленного центра и председатель Комитета социальной политики города Челябинска Лариса Мошкова:

«Это одна из первых организаций, которая пришла к нам когда-то со своими идеями, проектами для того, чтобы сделать лучше жизни детей и легче жизни родителей, которые столкнулись с онкозаболеванием ребенка. Мы всегда активно сотрудничаем, „Искорка Фонд“ участвует в проектной деятельности. А для реализации проектов нужны площадки. У вас обновилось общественное пространство, это здорово. Поэтому огромнейшее спасибо команде Перезагрузки за неравнодушие», — отметила Лариса Мошкова.

В свою очередь генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области» Михаил Комиссаров отметил профессионализм некоммерческой организации:

«Лет так 15 назад эта организация точно из профессиональных стала первой. И стала той первой, которая проложила вот эту дорожку и показала сначала сама себе, а потом остальным, как надо профессионально работать», — отметил он.

Кроме этого, Михаил Комиссаров подарил «Искорке» к открытию центра сертификат на приобретение оборудования.

Перерезала красную ленточку обновленного Семейного центра подопечная Искорки Лера Мишина. Также в рамках открытия прошел мастер-класс по лепке из глины для подопечных семей «Искорки» и всех желающих.