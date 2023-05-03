В Челябинске откроют выставку советских открыток, посвященных Дню Победы

Горожанам представят карточки, которые выпускали в 1960—80‑х годах

5 мая в Музее почтовой связи в Челябинске откроется выставка открыток, посвященных Дню Победы. Около 100 карточек музею предоставила коллекционер Елена Дементьева. Она же рассказала, чем отличаются первые открытки, посвященные Великой Победе, от тех, которые печатали в конце 1980-х годов, передают в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

Почтовые открытки, посвященные Дню Победы, стали набирать популярность в середине 1960-х годов. Тогда на них изображали преимущественно цифру 9 и сирень, так как именно веточками этих кустов встречали воинов.

К концу десятилетия на открытках можно было увидеть ордена Победы и Славы, георгиевскую ленту, красный флаг, салют и московский Кремль.

В 1970-х годах на открытках начали изображать солдат, вернувшихся с фронта, поднимающих Знамя Победы над Рейхстагом. В 80-х годах художники начали изображать красные гвоздики и голубей мира, а также на открытках начали печатать репродукции картин на военную тему.

Увидеть открытки можно будет в течение месяца в Музее почтовой связи, расположенном на проспекте Ленина, 64.