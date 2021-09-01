В Челябинске откроют выставку, посвященную прошлому Танкограда

Экспозицию «Город, которого нет на карте» разместят в музее ЧТЗ

Сегодня, 1 сентября, в Челябинске в музее ЧТЗ откроется выставка «Город, которого нет на карте», посвященная героическому прошлому Танкограда. Одними из первых ее посетят школьники, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Основой выставочной экспозиции стали авторские адаптированные истории из уникальной книги журналиста Сергея Белковского „По городу, которого нет на карте“, удостоенной Золотой медали на всероссийском журналистском конкурсе „Патриот России“ и существующей в нескольких экземплярах»,— отмечают в городской мэрии.

Первыми выставку посетят челябинские школьники. Они не только узнают об истории Танкограда, но и примут участие в викторине, которую проведут в залах музея и на планшетах выставки.

Посетить выставку сможет каждый желающий до 15 октября 2021 года.