В Челябинске, 28 ноября откроют стелу по случаю присвоению города почетного звания «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал Президент РФ в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Челябинск получил почетное звание за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Стела установлена на Бульваре Славы Центрального района Челябинска.

Автором проекта стелы в Челябинске стал скульптор-монументалист Денис Стритович. Он доработал монумент с учетом отобранных исторических фотографий для художественного отражения вклада жителей города Челябинска в общую Победу в Великой Отечественной войне.

Мемориальный объект состоит из центральной гранитной стелы и гранитных пилонов, на которых установлены бронзовые рельефы с изображениями, рассказывающими о трудовой доблести челябинцев в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что в июле текущего года в Магнитогорске, в сквере Славы Магнитки, также была возведена стела «Город трудовой доблести».