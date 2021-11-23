В Челябинске, 28 ноября откроют стелу по случаю присвоению города почетного звания «Город трудовой доблести». Указ об этом подписал Президент РФ в 2020 году, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Челябинск получил почетное звание за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Стела установлена на Бульваре Славы Центрального района Челябинска.
Автором проекта стелы в Челябинске стал скульптор-монументалист Денис Стритович. Он доработал монумент с учетом отобранных исторических фотографий для художественного отражения вклада жителей города Челябинска в общую Победу в Великой Отечественной войне.
Мемориальный объект состоит из центральной гранитной стелы и гранитных пилонов, на которых установлены бронзовые рельефы с изображениями, рассказывающими о трудовой доблести челябинцев в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что в июле текущего года в Магнитогорске, в сквере Славы Магнитки, также была возведена стела «Город трудовой доблести».
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города