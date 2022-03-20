В Челябинске откроют ресторан рэпера Басты

Он станет первым заведением сети Frank by Баста на всем Урале

Первый на Урале ресторан рэпера Басты откроют в Челябинске 24 марта. Заведение расположится на улице Витебская, напротив «Белого рынка».

«Это перспективная локация, которая подходит под наши критерии и с точки зрения расположения, пешеходного траффика, инфраструктуры, так и с точки зрения характеристик самого арендуемого помещения»,

рассказал ранее корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» директор по маркетингу Frank by Баста Кирилл Чистов.

Напомним, Сеть Frank by Баста — коллаборация петербургских реберных Frank и музыканта Василия Вакуленко (Басты). Концепция ресторана «завязана» на приготовлении ребер по разным рецептам.