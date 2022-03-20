«Это перспективная локация, которая подходит под наши критерии и с точки зрения расположения, пешеходного траффика, инфраструктуры, так и с точки зрения характеристик самого арендуемого помещения», — рассказал ранее корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» директор по маркетингу Frank by Баста Кирилл Чистов.
Напомним, Сеть Frank by Баста — коллаборация петербургских реберных Frank и музыканта Василия Вакуленко (Басты). Концепция ресторана «завязана» на приготовлении ребер по разным рецептам.
Сейчас под брендом Frank открыто 13 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Среди городов Урала Frank by Баста «зайдет» еще в Екатеринбург.
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