В Челябинске откроют региональный центр подготовки движения «Волонтеры Победы»

А пока три южноуральских добровольца посетили международный форум в Москве

В Москве состоялся Международный форум волонтеров Победы, во время которого был дан старт набору добровольцев в Международный корпус 80-летия Победы. Команду Челябинской области представили три волонтера. До конца 2024 года в регионе откроют центр подготовки движения «Волонтеры Победы». Он станет площадкой для обучения добровольцев и подготовки к памятным и праздничным мероприятиям к 80-летию Победы, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

В южноуральскую команду Челябинской области для участия в международном форуме «Волонтеры Победы» вошли руководитель корпуса Анна Мартынова, руководитель по набору, адаптации и мотивации волонтеров Екатерина Магнитова и главный тренер Валерия Засова.

«Мы скоро откроем в Челябинской области региональный центр подготовки волонтеров Победы. Работы впереди много, ведь мы будем сопровождать важнейшие памятные и торжественные мероприятия ко Дню Победы в 2025 году. Уверена, что наша команда справится. Мы сможем на должном уровне поздравить ветеранов и жителей Южного Урала с праздником», — отметила заместитель руководителя регионального отделения «Волонтеры Победы» Екатерина Магнитова.

Представители региональных и международных отделений «Волонтеров Победы» собрались вместе в Москве, чтобы получить бесценные знания на образовательных программах и разработать свои собственные методы набора и мотивации волонтеров.

В Челябинской области торжественное открытие регионального центра подготовки волонтерского корпуса 80-летия Победы пройдет в конце 2024 года. Тогда начнется активная подготовка добровольцев к приближающейся памятной дате.

Напомним, что первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне был открыт в Москве. Предполагается, что такие центры станут площадкой для обучения добровольцев и подготовки к памятным и праздничным мероприятиям 2025 года.

Важнейшими направлениями работы «Волонтеров Победы» являются воспитание чувства патриотизма среди молодежи, организация мероприятий, направленных на увековечение памяти защитников Отечества, а также активное участие в социально значимых инициативах, таких как помощь ветеранам и благоустройство памятных мест, отмечают в организации.