В Челябинске откроют пятую полосу движения по Братьев Кашириных

Ремонт коллектора постепенно заканчивается

Во вторник, 25 марта, в Челябинске откроют движение по пятой полосе Братьев Кашириных в сторону Свердловского проспекта, которая позволяет повернуть на улицу Косарева. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник УЖКХ Вадим Храмцов.

Здесь уже открыты четыре полосы, временно благоустроили проезд. Благоустройством перекрестка займутся чуть позже.

«Как заработают асфальтовые заводы, полностью восстановим дорожное покрытие», — отметил Вадим Храмцов.

Напомним, перекрывали полосы движения из-за аварийных работ. В начале февраля здесь прорвало коллектор, вода размыла грунт, и на перекрестке провалился асфальт. Аварийные работы нужны были на участке коллектора в 50 метров, но они были осложнены большим количеством инженерных сетей под дорожным полотном, поэтому восстановление системы водоснабжения затянулось. К 10 марта были восстановлены 60 метров коллектора, однако появилась другая проблема: рабочие заметили сильный износ 12-метровой трубы, проходящей под улицей Братьев Кашириных. По временной схеме проезда машины пустили только 15 марта.