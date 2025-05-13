В Челябинске откроют пункт выдачи заказов ЦУМ

Объявление о скором открытии ПВЗ появилось на отеле «Видгоф»

Скоро челябинцы смогут получать заказы из ЦУМа, не выезжая за пределы города. Объявление о скором открытии пункта выдачи заказов (ПВЗ) журналист ИА «Первое областное» увидел на отеле «Видгоф». Точная дата открытия пока не известна. Вход в ПВЗ будет организован с улицы, а также, возможно, из самого отеля.

Открытие подобных пунктов — часть стратегии столичного Центрального универсального магазина по повышению удобства для покупателей из регионов. Аналогичные ПВЗ уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах России. Это позволяет клиентам приобретать товары класса люкс без необходимости поездки в столичный магазин.

В таких пунктах покупатели могут не только забрать заказ, но и примерить вещи, получить консультацию персонального стилиста, а также оплатить покупку после примерки или оформить возврат. ПВЗ ЦУМ создаются в формате комфортных зон с примерочными и лаунж-зонами, что повышает качество обслуживания и приближает опыт онлайн-шопинга к офлайн-магазину.