В Челябинске откроют первую в России полностью цифровую ж/д станцию

Она начнет работу в 2026 году

РЖД запустят в Челябинске первую в истории компании полностью цифровую железнодорожную станцию в 2026 году. На ней роспуск вагонов с горки будет производиться полностью в автоматическом режиме, а сортировать поезда наиболее оптимальным способом помогут нейросети, рассказали в пресс-службе РЖД.

Челябинск-Главный, где с 2023 года ведутся испытания новых технических и технологических решений, станет пилотной площадкой для России. Внедрение новых технологий позволит автоматизировать и роботизировать большую часть работ, которую сейчас выполняют люди.

Для запуска цифровой ж/д станции разработаны 25 программно-аппаратных комплексов и 14 автоматизированных систем, которые будут управлять маневровыми локомотивами, сортировочным процессом (включая сцепку и расцепку вагонов), а также контролировать техническое состояние подвижного состава. Для открытия цифрового процесса до конца 2025 года на станции построят 12 необходимых объектов инфраструктуры.

Человек останется в технологическом процессе, но его функции изменятся — он будет осуществлять контроль над автоматизированными системами.