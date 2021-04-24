В Челябинске откроют пасхальную и фермерскую ярмарки

Торговые павильоны разместят на северо-западе города и в Центральном районе

На следующей неделе в Челябинске начнут работать сразу две ярмарки — пасхальная и фермерская. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте городской мэрии.

Пасхальная ярмарка будет расположена на прилегающей к Ледовой арене «Трактор» территории — на улице 250-летия Челябинска, 38, и будет работать с 26 апреля по 10 мая. На площадке разместят 12 торговых павильонов. На ярмарке жители и гости города смогут приобрести кондитерские изделия, мед, яйца, бакалею, церковную и гастрономическую продукцию, игрушки и авторские изделия.

Фермерская ярмарка будет расположена на улице Прибрежной, 1 в Центральном районе Челябинска и будет работать с 30 апреля по 28 июля 2021 года.

«Организовать проведение универсальной ярмарки по адресу: улица Прибрежная, 1, в Центральном районе города Челябинска, с 30.04.2021 по 28.07.2021 с ассортиментом реализуемых товаров: рассада, цветы, садовые инструменты, строительные материалы и продукция, произведенная фермерскими и частными производителями, выпечка, кондитерские изделия»,— говорится в документе.

На этой ярмарке разместят 52 торговых павильона.

Кроме того, на ярмарках планируют организовать различные массовые мероприятия и мастер-классы.