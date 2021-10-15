В Челябинске откроют мемориал в честь 80-летия Танкограда

Стелу «Челябинск-Танкоград» откроют на перроне железнодорожного вокзала

Мемориал «Челябинск-Танкоград» на Челябинском железнодорожном вокзале установили к 80-летию со дня образования на Южном Урале танкового комбината.

«Мемориальные плиты изготовлены на предприятии АО „Коелгамрамор“, на родине легендарного танкиста, дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова. Латунные медальоны с изображением силуэтов бронетехники Танкограда, гербы России и Челябинской области сделаны на Златоустовской оружейной фабрике, старейшем оружейном предприятии Урала. А сам мемориальный объект — подлинно народный проект увековечивания памяти о трудовых и ратных подвигах танкоградцев», — отмечает председатель Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов.

Мраморную стелу поставили на платформе перрона № 1. Здесь в 1941 году разгружались эшелоны эвакуированных из столицы заводов, отсюда же 18 октября 1941 года отправились на фронт первые челябинские танки и их экипажи. А уже в 1945 году здесь вернувшихся советских солдат встречали как победителей.

Церемония открытия памятника пройдет 18 октября в 14:30. В программе концерт с участием артистов из Чебаркульского военного гарнизона. В здании самого вокзала развернется выставка о Танкограде, а на платформе будет организована реконструкция проводов челябинских танкистов 18 октября 1941 года.