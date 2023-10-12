В Челябинске откроют медицинский центр для ветеранов СВО

Клиника займется реабилитацией пациентов с травмами

В ноябре на базе клиники «Вся медицина» в Челябинске откроют медицинский центр на 30 мест для ветеранов СВО, имеющих травмы и ортопедические проблемы. Об этом сообщила директор челябинского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Новый центр будет работать на деньги субсидии, предоставленной государством, поэтому помощь медиков для участников СВО будет бесплатной.

«Есть несколько медицинских организаций, с которыми наш фонд решает вопросы реабилитации бойцов. Якорная организация — это Челябинский областной клинический терапевтический госпиталь ветеранов войн. С 1 ноября на базе клиники „Вся медицина“ откроется медицинский центр на 30 койко-мест ветеранов СВО по травматологии и ортопедии. Выделена субсидия, и ребята будут там получать помощь», — сообщила Галина Гаврилова.

Директор фонда напомнила, что сегодня в новом здании фонда на Университетской набережной в Челябинске работает медико-социальная экспертиза для бойцов, получивших ранения и увечья. Человек может оперативно пройти комиссию и оформить инвалидность.

Если бойцу положены технические средства реабилитации, то социальные координаторы тут же помогут направить заявку на получение таких средств. А пока ветеран ждет выделения техники, он может бесплатно взять ее напрокат прямо в фонде: здесь есть инвалидные коляски, ходунки, трости, столики для кормления и другие приспособления для ухода.

В новом здании фонда «Защитники Отечества» также созданы несколько симуляционных пространств: квартира, подъезд и город. Здесь можно отработать различные навыки жизни при ограниченных возможностях здоровья. Например, научиться подниматься по лестнице при помощи подъемника или ступенькохода, переходить дорогу вслепую, пользоваться посудой с нескользкими держателями.

Также участники и ветераны СВО, их близкие могут попасть на консультацию к медицинскому психологу, чтобы восстановить душевное равновесие.

Со временем к реабилитации участников СВО будут активнее подключать некоммерческие организации, волонтеров. Уже сегодня фонд проведет круглый стол с НКО по возможным проектам. Фонд поддержит лучше практики, и они смогут претендовать на получение грантов.