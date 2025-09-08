В Челябинске проведут фотовыставку о борьбе китайского народа с японскими захватчиками

Национально-освободительная война завершилась победой Поднебесной при поддержке советских воинов

С 9 по 16 сентября в Государственном историческом музее Южного Урала будет работать фотовыставка, посвященная 80-летию Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам (12+). Открытие экспозиции пройдет с участием Генерального консула Китая в Екатеринбурге Ло Шисюна, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На втором этаже западной башни музея жители и гости Челябинска увидят архивные фотографии о героизме, стойкости и сплоченности в годы борьбы Китая с Японией. Конфликт двух стран был самым длительным, масштабным и дорогостоящим в новой истории Поднебесной. Война закончилась победой китайского народа при большой поддержке СССР.

Также в экспозиции представлены снимки времен Второй мировой войны. Цель выставки — напомнить о значимости исторической памяти, вкладе стран антигитлеровской коалиции в достижение Победы и важности сохранения мира.