В Челябинске откроют движение трамваев на вокзал

В связи с этим изменится несколько трамвайных маршрутов

В Челябинске в связи с закрытием участка улицы Первой Пятилетки от трамвайного депо № 1 до Монтажного колледжа и открытием движения на вокзал изменены схемы движения трамваев. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

С 13 декабря вагоны будут следовать по следующим маршрутам в оба направления:

маршрут № 3: ЧМК — Завод им. Колющенко;

маршрут № 5: Завод им. Колющенко — ул. Труда — Трамвайное депо № 1;

маршрут № 7: Завод им. Колющенко — ЧГРЭС;

маршрут № 8: ул. Чистопольская — ЧЭМК и Завод им. Колющенко — ул. К. Маркса — Трамвайное депо № 1;

маршрут № 15: ул. Чичерина — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС — пр. Победы — ул. Горького — ЧТЗ;

маршрут № 16: ул. Чичерина — Завод им. Колющенко;

маршрут № 18: ЧМК — ул. Карла Маркса — Трамвайное депо № 1;

маршрут № 22: ул. Чичерина — ул. Карла Маркса — ул. Российская — ЧГРЭС — пр. Победы — ул. Горького — ул. Чистопольская, часть рейсов будет организована по маршруту: ул. Чичерина — Трамвайное депо № 1.

«Кольцо „ЧГРЭС“ на период закрытия будет являться промежуточной остановкой, повторная оплата проезда не потребуется, кроме маршрута № 7. При выезде трамваев из Депо № 1 будет организована временная остановка для посадки пассажиров»,— уточнили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Напомним, движение трамваев по улице Цвиллинга в сторону вокзала закрыли в конце ноября. Сначала подрядчик планировал выполнить все работы до 6 декабря, но затем сроки передвинули еще на неделю — до 12 декабря.