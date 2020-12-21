В Челябинске откроют бюст Николая Патоличева

В городской мэрии рассказали о том, сколько времени ушло на установку памятника

На этой неделе в Челябинске состоится торжественное открытие бюста Николая Патоличева, первого секретаря Челябинского областного комитета Всесоюзной коммунистической партии. Работа над памятником продолжалась более полугода. Об этом сегодня, 21 декабря, во время аппаратного совещания сообщил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В минувшую пятницу, 18 декабря, на Аллее Славы была завершена установка бюста Николая Семеновича Патоличева, на этой неделе планируем торжественное открытие. Инициатива создания бюста принадлежит Законодательному собранию Челябинской области. Она была поддержана гражданами, в течение шести месяцев мы вели работу над согласованием эскиза, художественного решения, места расположения бюста, после чего прошли публичные обсуждения и все вопросы были согласованы»,— рассказал Сергей Авдеев.

Затем Челябинский центр искусств приступил к изготовлению бюста, которое завершилось чуть больше недели назад. Еще неделю шла установка через профильную комиссию по установке мемориальных объектов, затем также прошли публичные слушания. И, наконец, спустя почти семь месяцев бюст готов.

Как отметил Сергей Авдеев, во время установки бюста не пострадало ни одно зеленое насаждение, поскольку он расположен на пешеходной части Аллеи Славы. Средства на изготовление и установку были выделены из бюджета Челябинской области.

О дате торжественного открытия бюста Николая Патоличева будет сообщено позже.

Напомним, Николай Патоличев родился в 1908 году в селе Зорино Владимирской губернии. Работал на заводах, затем стал секретарем заводского комитета и Дзержинского райкома ВЛКСМ Горьковской области. В 1937 году окончил Военную академию химической защиты в Москве, работал помощником начальника химической службы 1 Московской пролетарской стрелковой дивизии. В январе 1942 был назначен на должность первого секретаря Челябинского обкома и горкома партии. Был одним из организаторов и непосредственных руководителей создания Уральского добровольческого танкового корпуса. В марте 1946 года оставил должность первого секретаря и стал заведующим отделом ЦК ВКП. Был первым заместителем министра иностранных дел в СССР, министром внешней торговли СССР. Скончался 1 декабря 1989 года в Москве.