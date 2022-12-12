В Челябинске откроют более 100 елочных базаров

Рынки организуют во всех районах города

В Челябинске сформировали список территорий, где администрации районов организуют ярмарки по продаже хвойных деревьев и букетов. Всего определено 101 место. Об этом в понедельник, 12 декабря, в ходе аппаратного совещания сообщил вице-мэр Игорь Постнов.

По словам замглавы города, начало продаж намечено на 12—15 декабря.

Напомним, в магазинах Челябинска уже появились в продаже искусственные ели. Спрос на них в этом году на 30% выше, чем в 2021-м. А цены, по данным онлайн-сервисов, выросли в 2,5 раза.



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