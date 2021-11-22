В Челябинске откроют 84 дворовые хоккейные коробки к декабрю

Сейчас на объектах проводят подготовительные работы

В этом году в Челябинске откроют 84 дворовые хоккейные коробки — на пять больше, чем в прошлом году. Все необходимые работы будут окончены до конца ноября. Кроме того, горожане смогут бесплатно научиться играть в хоккей с инструкторами, сообщила глава Челябинска Наталья Котова на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Бесплатные тренировки по месту жительства проходят под руководством 37 инструкторов. С жителями занимаются не только хоккеем. Среди популярных видов спорта также футбол, кардио и силовые тренировки, скандинавская ходьба, единоборства»,— сообщила мэр.

Узнать раписание занятий на площадках можно в муниципальном учреждении «Спортивный город» по телефону 232-00-61.

Напомним, 19 ноября в Челябинске в детском парке имени Валентины Терешковой открыли долгожданный каток. Предусмотрены как платные, так и бесплатные сеансы. По понедельникам каток закрыт на профилактические работы.