В Челябинске откроется выставка рисунков старых автомобилей

Экспозицию дополнят настоящие старые машины и мотоцикл

В Музее изобразительных искусств стартовала выставка «Портреты машин» челябинского дизайнера Михаила Смирнова. В зале архитектора Александрова выставят более 200 рисунков и фотографий транспорта. Дополнят экспозицию собранные вручную макеты ретроавтомобилей и несколько настоящих машин.







Автор рисунков — Михаил Смирнов, он много лет работает дизайнером в Челябинске, а автомобили — его главное увлечение. За годы в его коллекции собрались сотни макетов строительной техники, моделей автобусов, троллейбусов и обычных пассажирских авто.





Дополнят выставку старые фотоаппараты, настоящие ретроавтомобили и мотоцикл МК-1.

Выставка работает до 3 сентября в Музее изобразительных искусств.