В Музее изобразительных искусств стартовала выставка «Портреты машин» челябинского дизайнера Михаила Смирнова. В зале архитектора Александрова выставят более 200 рисунков и фотографий транспорта. Дополнят экспозицию собранные вручную макеты ретроавтомобилей и несколько настоящих машин.
Автор рисунков — Михаил Смирнов, он много лет работает дизайнером в Челябинске, а автомобили — его главное увлечение. За годы в его коллекции собрались сотни макетов строительной техники, моделей автобусов, троллейбусов и обычных пассажирских авто.
Дополнят выставку старые фотоаппараты, настоящие ретроавтомобили и мотоцикл МК-1.
Выставка работает до 3 сентября в Музее изобразительных искусств.