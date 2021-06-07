В Челябинске откроется центр онкопомощи

Он будет обслуживать жителей города и ближайших районов области

В Челябинске на базе ГКБ № 1 будет создано структурное подразделение для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи пациентам с онкологией.

А на базе поликлиники больницы будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Напомним, его открытие анонсировала Ирина Гехт на недавнем брифинге. Центр будет обслуживать жителей не только Центрального и Советского районов Челябинска, но и близлежащих районов области.

Новый центр призван минимизировать сроки проведения диагностики, максимально сократить время до начала лечения, упростить и ускорить возможность проведения химиотерапии максимально близко к месту проживания пациента, а впоследствии — предоставить необходимую реабилитацию.

«Для удобства пациентов в шаговой доступности можно будет пройти компьютерную томографию, цифровую маммографию, УЗИ-диагностику, сделать эндоскопические и лабораторные исследования с возможностью взятия биопсийного материала. Центр будет полностью соответствовать самым современным требованиям. Открытие ЦАОП планируется в июле 2021 года», — поясняет главный врач ГКБ № 1 Максим Угнивенко.

Работы по открытию центра амбулаторной онкологической помощи уже идут в Миассе.