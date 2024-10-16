В Челябинске откроется музей зерна

Рассказываем, кому он будет интересен и о чем поведает

В центре Челябинска, в одном из цехов комбината по производству макарон, муки и изделий из крупы, готовятся к открытию настоящего музея зерна. Со стороны улицы уже видна вывеска, внутри еще пока идут отделочные работы. Когда челябинцы смогут посмотреть на необычные зерновые экспонаты, нам рассказали в «Союзпищепроме».

Музей расскажет посетителям о путешествии зерна через века и о том, что люди делали из него в разные эпохи: неолит, средневековье, сейчас. Также попытаются предположить, какое здоровое питание ждет людей будущего. Экспозицию посвятят и зернопереработке на челябинских мельницах: как она зарождалась в начале прошлого века, как развивалась.

«В музее мы сделаем акцент на том, что зерно будет основой рациона будущего, ведь это важный элемент здорового питания», — поделились сотрудники компании.





Музей зерна не будет выставочным залом в его классическом понимании. Пространство разделят на три зоны: саму экспозицию, кофейню здорового питания и корпоративный зал для сотрудников комбината, где можно будет проводить тренинги, конференции, мастер-классы и уроки с приглашенными шефами. Хоть на вывеске и будет написано «музей зерна», всю локацию назовут креативным пространством «Зерно».

Откроется музей на Свердловском проспекте, напротив дворца спорта «Юность». Кафе планируют открыть уже в январе будущего года, музей — немного позже.