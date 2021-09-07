В Челябинске откроют бесплатную столовую для малоимущих

Это благотворительный проект священника Павла Курбатова

В Челябинске откроют бесплатную столовую для горожан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Такую идею уже этой осенью планирует воплотить настоятель храма в честь святого мученика Иоанна Воина Павел Курбатов. Об этом во вторник, 7 сентября, он рассказал журналистам Первого областного информагентства.Ранее священник уже не раз помогал нуждающимся: собирал канцелярию ко Дню знаний для детей, проходящих лечение в психоневрологическом диспансере, дарил детям подарки на Рождество и Пасху. Идея открыть столовую этой осенью — это желание Павла и его сторонников помочь бездомным, а также малоимущим пенсионерам и инвалидам.

«У нас подобный опыт уже есть. От нашего храма мы кормим бездомных. Однако в последнее время среди приходящих к нам за обедом стало много пенсионеров. Они — обычные люди, у которых есть жилье. Просто у них маленькая пенсия, на нее можно только оплатить квартплату и купить лекарства. На еду практически не остается. С открытием столовой мы разделим потоки нуждающихся. Конечно, если в столовую придет бездомный, его тоже накормят, но основная специализация столовой — пенсионеры, малоимущие, многодетные и инвалиды», — поделился Павел Курбатов.

На первых порах священник рассчитывал только на свои силы, но его поддержали прихожане храма: помогают деньгами, приносят готовые блюда, волонтеры-автомобилисты отвозят бездомных к пункту выдачи еды, а один пожелавший остаться неизвестным благотворитель предоставил для столовой помещение в бесплатную аренду.















«Иоанновская столовая» находится на улице Молодогвардейцев, 31а, это на пересечении с проспектом Победы. Она будет открыта с понедельника по пятницу. Нуждающийся человек сможет один раз в день прийти сюда за бесплатным обедом. Деньги, необходимые для покупки продуктов и прочих расходов, будут искать в храме. Уже сейчас в официальном сообществе «Иоанновской столовой» размещена вакансия повара.



«Малоимущих очень много, мы это видим. На улице зачастую и не скажешь, что человеку не на что жить: сейчас одежда есть у всех, даже у бездомных. Однако ситуации бывают очень сложные, особенно после пандемии, когда некоторые люди потеряли работу, а на новые места их в силу пожилого возраста или иных причин не принимают», — говорит священник.



То, что столовая будет востребована, Павел не сомневается. По мнению священника, подобное заведение необходимо городу и оно будет пользоваться спросом.