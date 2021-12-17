В Челябинске отключили два светофора на крупных перекрестках северо-запада

Автоматическое регулирование запустят к вечеру 17 декабря

В Челябинске 17 декабря отключили два светофора на перекрестках по улице Братьев Кашириных. Без автоматического регулирования движения транспорта и пешеходов практически на весь день останутся пересечения улиц Братьев Кашириных с Косарева и Краснознаменной. Об этом предупредила мэрия города.

Перекрестки остались без автоматического регулирования с 12:00 до 17:00 17 декабря. Водителей и пешеходов просят быть внимательными на этих участках.

Напомним, в Челябинске обустроено восемь новых светофоров в микрорайонах Академ Риверсайд, Парковый и на Копейском шоссе на повороте к торговому комплексу «Алмаз». Также в городе на некоторых светофорах добавляют секции левого поворота для организации приоритета трамваев. Горожане пока привыкают к изменениям.