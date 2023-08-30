В Челябинске отключат три светофора 30 августа

Где не будут работать регулировщики

Сегодня, 30 августа, в Курчатовском и Калининском районах Челябинска отключат три светофора. Два регулировщика не будут работать на протяжении всего дня, еще один включат после завершения необходимых работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

С 8 часов утра до 17:00 будут отключены светофоры на Свердловском тракте в районе остановки «Ветлечебница» и дома № 20.

С 9 часов утра и до окончания работ не будет работать светофор на пересечении проспекта Победы и улицы Артиллерийской.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.