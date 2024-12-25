В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках 25 декабря

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Сегодня, 25 декабря, в Челябинске не будут работать светофоры на трех перекрестках, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

С 8:00 до 18:00 будут отключены светофоры на пересечении Свердловского проспекта и улицы Работниц.

С 10 часов утра до 17:00 объекты не будут работать на перекрестке улиц Потребительской 2-й и Нефтебазовой.

На несколько часов отключат светофор на пересечении улиц Энгельса и Курчатова — там объекты не будут работать с 13:00 до 17:00.

Водителей и пешеходов просят учитывать дорожную ситуацию, быть внимательными и взаимовежливыми и строго соблюдать ПДД.