В Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках 16 сентября

Автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательными

В понедельник, 16 сентября, в Челябинске отключат светофоры на пяти перекрестках, расположенных на северо-западе города и в микрорайоне Чурилово, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

С 8:30 до 18:00 светофоры не будут работать на пересечении улиц Самохина и 1-й Эльтонской.

С девяти часов утра и до окончания работ регулировщики будут отключены на перекрестке улиц 250-летия Челябинска и 40-летия Победы.

С 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00 светофоры не будут работать на пересечениях проспекта Победы с улицами Чайковского, Тепличной и Косарева.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и взаимовежливыми.