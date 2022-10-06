В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках

В центре города и на северо‑западе обновляют приборы регулировки

В пятницу, 7 октября, в Челябинске на неопределенное время отключат светофоры на двух перекрестках в Центральном районе и на северо-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска.



С 9:00 и до окончания работ отключат светофоры на пересечении улиц Свободы и Труда. С 13:30 электронные регулировщики перестанут работать на перекрестке Каслинская — Островского, также на неопределенный срок.

Водителям при проезде названных перекрестков следует быть внимательными и ориентироваться на знаки приоритета.