В Челябинске отключат светофоры 26 января

Без автоматического регулирования останутся пять перекрестков

26 января в Челябинске пять перекрестков останутся без светофоров. Мэрия опубликовала объявление о планируемом отключении автоматического регулирования на пересечениях дорог в Ленинском районе, в центре и на северо-западе. Часть светофоров не будут работать до шести часов вечера.

С 08:00 до 18:00 26 января планируется отключение светофоров на пересечениях:

Копейского шоссе и улицы Трубников;

улиц Разина и Овчинникова;

Копейское шоссе- ост. Профилакторий;

улиц Краснознаменная и Островского.

С 09:00 до 14:00 часов будет отключен светофор на перекрестке улица Черкасская — шоссе Металлургов.

Мэрия Челябинска сообщила, что на объектах будут вестись плановые работы.