26 января в Челябинске пять перекрестков останутся без светофоров. Мэрия опубликовала объявление о планируемом отключении автоматического регулирования на пересечениях дорог в Ленинском районе, в центре и на северо-западе. Часть светофоров не будут работать до шести часов вечера.
С 08:00 до 18:00 26 января планируется отключение светофоров на пересечениях:
Копейского шоссе и улицы Трубников;
улиц Разина и Овчинникова;
Копейское шоссе- ост. Профилакторий;
улиц Краснознаменная и Островского.
С 09:00 до 14:00 часов будет отключен светофор на перекрестке улица Черкасская — шоссе Металлургов.
Мэрия Челябинска сообщила, что на объектах будут вестись плановые работы.