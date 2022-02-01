В Челябинске отключат светофоры 2 февраля

Временные неудобства коснутся жителей Тракторозаводского района

Завтра, 2 февраля, в Челябинске на пересечении ул. Героев Танкограда и ул. Первой Пятилетки планируется отключение светофоров. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства города.

Отмечается, что светофоры не будут работать с 8:30 до 18:00.

Напомним, в среду, 2 февраля, в Челябинской области прогнозируют снегопады и порывистый ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух прогреется до нуля градусов.

В Челябинске автобусы могут начать курсировать в ночное время, то есть после 22:00, в рамках транспортной реформы. Предполагается, что общественный транспорт будет ездить по ключевым магистралям города.