В Челябинске отец‑бездельник отправился под арест за неуплату алиментов на двоих грудничков

Если мужчина не возьмется за ум, на него заведут уголовное дело

Мировой суд Центрального района Челябинска приговорил 24-летнего мужчину к 10 суткам административного ареста за неуплату алиментов на двоих грудных детей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Молодой человек, не имеющий постоянного заработка и ведущий асоциальный образ жизни, накопил долг в 200 тысяч рублей. Его неоднократно вызывали в суд, но он игнорировал повестки, используя нецензурную брань в общении с судебными приставами и матерью своих детей.

Отсутствие работы не освобождает мужчину от обязанности содержать детей, поэтому алименты рассчитываются исходя из средней заработной платы по России. Чтобы доставить алиментщика в суд, его объявили в розыск.

Судья принял решение о 10 сутках ареста, учитывая грубое поведение мужчины и его полное пренебрежение к закону. В отношении отца также готовится уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), которая предусматривает более суровое наказание.

Примечательно, что и мать этого мужчины также является должником по алиментам. Помимо старшего сына, героя этого материала, у женщины есть еще шестеро детей, которые воспитывались или воспитываются в детском доме. В отношении нее также ведется сбор материалов для возбуждения уголовного дела.

Старший сын вырос в семье отца. Несмотря на то что рос он в полной семье, все равно пошел по стопам матери-алиментщицы.