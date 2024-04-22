В Челябинске от мусора очистили 60% территории города за неделю

Массовые субботники продолжаются

С прошлой недели в Челябинске проводят массовые субботники, участие в которых принимают сотрудники различных предприятий и горожане. Как сообщил 22 апреля на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, на сегодняшний день убрано порядка 60% территории города.

«За прошедшую неделю участие в субботнике приняли почти 10 тысяч человек. Подрядчиками вывезено на полигон более трех тысяч тонн мусора, Центр коммунального сервиса вывез с дворовых территорий почти 12 тысяч мешков с мусором»,— уточнил Александр Астахов.

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила не забывать оперативно вывозить мешки с мусором, а также поторопиться с их вывозом из парков и скверов.

Также глава города призвала не забывать о текущей уборке: в последние дни по городу стали скапливаться кучи сухих веток.

«Учитывая, что погода жаркая и пожароопасный период у нас, спичку бросил — и все, пожар. Поэтому нужно максимально оперативно их вывозить. Чтобы день-два — и их не было»,— поручила Наталья Котова.