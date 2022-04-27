В Челябинске продолжается обработка общественных пространств от клещей. 29 апреля акарицидные работы пройдут в двух районах города — Ленинском и Курчатовском. В пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска рассказали, по каким адресам запланирована обработка.
Ленинский район:
- пляж поселка Береговой, ул. Ямпольская, 1;
- сквер защитников Отечества у ДК «Станкомаш», пер. Шота Руставели — ул. Пограничная;
- сквер «Смолинский», ул. 3-й пер. Целинный, прибрежная полоса вдоль озера Смолино;
- сквер по ул. Ереванской, д. 34—50; озелененная территория от Копейского шоссе до п. Мясокомбинат ЗТО;
- береговая зона озера Смолино от жилого комплекса «Смолинский» вдоль ул. Новороссийской до ДК ЧТПЗ;
- разделительная полоса по ул. Машиностроителей от ул. Новороссийской до ул. Энергетиков;
- сквер «Семейный», ул. Энергетиков, д. 21б;
- озелененная территория по ул. Новороссийской, д. 65—71.
Курчатовский район:
- сквер «Фонтан» у перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Цинковой;
- березовая роща по ул. 40 лет Победы, д. 8, 10;
- участки озелененной территории у пересечения улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля, в южном направлении;
- озелененные насаждения по ул. генерала Мартынова, д. 3, 5, 7, 9 и маршала Чуйкова;
- озелененные насаждения дворовых территорий, ул. Профессора Благих, 63, 63а;
- участки озелененных насаждений вблизи дворовых территорий, ул. Лобырина, д. 5, 7, 11б.
В ведомстве отмечают, что дата проведения обработки может быть изменена в зависимости от погодных условий.
26 апреля в Челябинске обработали общественные пространства в Тракторозаводском и Металлургическом районах.
Как достать клеща самостоятельно — читайте в нашем материале.