В Челябинске от клещей обработают еще два района

Работы пройдут в пятницу, 29 апреля

В Челябинске продолжается обработка общественных пространств от клещей. 29 апреля акарицидные работы пройдут в двух районах города — Ленинском и Курчатовском. В пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска рассказали, по каким адресам запланирована обработка.

Ленинский район:

пляж поселка Береговой, ул. Ямпольская, 1;

сквер защитников Отечества у ДК «Станкомаш», пер. Шота Руставели — ул. Пограничная;

сквер «Смолинский», ул. 3-й пер. Целинный, прибрежная полоса вдоль озера Смолино;

сквер по ул. Ереванской, д. 34—50; озелененная территория от Копейского шоссе до п. Мясокомбинат ЗТО;

береговая зона озера Смолино от жилого комплекса «Смолинский» вдоль ул. Новороссийской до ДК ЧТПЗ;

разделительная полоса по ул. Машиностроителей от ул. Новороссийской до ул. Энергетиков;

сквер «Семейный», ул. Энергетиков, д. 21б;

озелененная территория по ул. Новороссийской, д. 65—71.

Курчатовский район:

сквер «Фонтан» у перекрестка Комсомольского проспекта и улицы Цинковой;

березовая роща по ул. 40 лет Победы, д. 8, 10;

участки озелененной территории у пересечения улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля, в южном направлении;

озелененные насаждения по ул. генерала Мартынова, д. 3, 5, 7, 9 и маршала Чуйкова;

озелененные насаждения дворовых территорий, ул. Профессора Благих, 63, 63а;

участки озелененных насаждений вблизи дворовых территорий, ул. Лобырина, д. 5, 7, 11б.

В ведомстве отмечают, что дата проведения обработки может быть изменена в зависимости от погодных условий.

26 апреля в Челябинске обработали общественные пространства в Тракторозаводском и Металлургическом районах.

Как достать клеща самостоятельно — читайте в нашем материале.