Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Рождественском сквере Челябинска состоялось освящение бронзового памятника Петру и Февронии.
После освящения монумента отец Павел поздравил многочисленных челябинцев, собравшихся в сквере, с праздником святых преподобных Петра и Февронии Муромских.
При жизни эта супружеская пара стала примером верности, взаимной любви и семейного счастья. А сегодня большая и дружная семья — одно из главных достояний России.
«Без семьи не будет ни государства, ни общества. Поэтому очень радостно, что именно сегодня, в день памяти благоверных князей Петра и Февронии, мы с вами празднуем День семьи, любви и верности», — сказал отец Павел.
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