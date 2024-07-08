В Челябинске освятили памятник Петру и Февронии

Событие прошло в День семьи, любви и верности

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в Рождественском сквере Челябинска состоялось освящение бронзового памятника Петру и Февронии.



После освящения монумента отец Павел поздравил многочисленных челябинцев, собравшихся в сквере, с праздником святых преподобных Петра и Февронии Муромских.



При жизни эта супружеская пара стала примером верности, взаимной любви и семейного счастья. А сегодня большая и дружная семья — одно из главных достояний России.



«Без семьи не будет ни государства, ни общества. Поэтому очень радостно, что именно сегодня, в день памяти благоверных князей Петра и Февронии, мы с вами празднуем День семьи, любви и верности», — сказал отец Павел.