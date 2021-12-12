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Алеся Субботина направила заявление о досрочном сложении полномочий

Сегодня, 12 декабря, депутат Совета депутатов Калининского района Алеся Субботина сообщила о том, что направила в Совет заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

«Такое решение принято вынужденно в связи с вступившим в отношении меня приговора. Я уважаю законы Российской Федерации и пока идет стадия обжалования данного приговора, добровольно приняла решение о сложении с себя полномочий депутата»,— пояснила Алеся Субботина.

При этом депутат написала, что продолжит политическую и общественную деятельность и доведет до конца все те обращения, над которыми уже работает.

Напомним, в октябре депутата признали виновной по делу о мошенничестве при покупке квартир и приговорили почти к четырем годам лишения свободы условно. Депутаты Калининского района не приняли повестку заседания, где рассматривался вопрос сложения депутатских полномочий Субботиной.