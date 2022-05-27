В Челябинске осудят руководителя контактного зоопарка за нарушение деятельности

Центр с животными работал без документов в крупном ТРК города

В Челябинске проверили деятельность контактного зоопарка в одном из крупных торговых комплексов города. В центре содержатся морские свинки, енот-полоскун, птица, земноводные, хорьки — всего 30 видов животных. Специалисты регионального Россельхознадзора рассказали, какие нарушения они выявили в ходе рейда и за что природоохранная прокуратура передала в суд материалы проверки.

В зоопарке индивидуального предпринимателя К. живут более 30 видов животных, в том числе кролики, сурикаты, енотовидная собака, козлята, цыплята, куры, утки, морские свинки, поросята, лори, рептилии, хорьки, дегу, сова, шиншиллы, земноводные, енот-полоскун. Однако они содержатся с нарушением ветеринарных правил, а услуги в зоопарке оказывают без необходимой лицензии.

«В зоопарке отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма и некоторых животных; не заключен договор о ветеринарном обслуживании животных; не организована санитарно-карантинная зона. Также установлено, что в зоопарке предусмотрен физический контакт посетителей с животными, но при этом перечень животных, которые могут быть допущены до такого контакта, не утвержден», — отметили в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Также специалисты отметили, что у животных нет специальных зон, куда четвероногие могли бы спрятаться, если не желают общаться с человеком.

За эти и другие нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности и штрафу в 4 тысячи рублей.

Проверяющие выявили, что деятельность зоопарка осуществляется без лицензии на право содержания и использования животных в зоопарках. За это природоохранная прокуратура отправила материалы дела в суд для принятия решения.

В Россельхознадзоре отметили, что за подобные нарушения держателя зоопарка уже привлекали к ответственности в 2021 году.