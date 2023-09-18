В Челябинске осудят похитителя 60 тысяч евро у иностранцев

Мужчина через интернет вывел деньги с банковских карт

Российские полицейские с зарубежными коллегами раскрыли уголовное дело девятилетней давности. Теперь в Челябинске ждет суда мужчина, которого обвиняют в похищении 60 тысяч евро у четырех европейцев. Подробности — в заметке.

В пресс-центре МВД России рассказали подробности уголовного дела. В 2014 году мужчина предложил своим знакомым, которые не подозревали злого умысла, учредить совместную организацию по обработке платежей через интернет.

«На территории одной из прибалтийских республик было создано партнерство по торговле товарами и услугами посредством сети Интернет. Расчетный счет открыт в другом государстве, а фактическая деятельность осуществлялась в городе Челябинске», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Буквально через полгода фигурант дела незаконно получил коды платежных карт. Карты принадлежали четырем европейцам. Он перечислили деньги на счет своей организации, а потом — на счет российского банка, и обналичил. Общий ущерб превысил 60 тысяч евро.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Центральный районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.