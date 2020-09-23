В Челябинске осудили экс-ректора университета физической культуры и его дочь

Семья замешана в истории со взяточничеством.

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В Челябинске Центральный районный суд вынес приговор бывшему ректору Уральского государственного университета физической культуры и его дочери. Оба обвиняются во взяточничестве.

Являясь ректором университета, в 2015-2016 годах обвиняемый вместе с дочерью и ещё двумя сообщниками получил взятки от 12 директоров коммерческих организаций за оказание содействия при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов и договоров с университетом на сумму более 4,1 миллиона рублей. Дочь экс-ректора распределяла полученные средства.

«Кроме того, ректор университета в 2015 году без согласования с Министерством спорта России и территориальным управлением Росимущества незаконно под видом заключения договоров на оказание услуг сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа, причинив университету ущерб на сумму свыше 5,6 миллиона рублей»,— рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчине по части 2, пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «получение взятки» и части 1 статьи 286 «превышение должностных полномочий» назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 3 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и руководящие должности в образовательных учреждениях на срок 3 года. Его дочь, обвиняющаяся по пунктам «а» и «б» части 3, статьи 291.1 УК РФ «посредничество при взяточничестве», получила 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей.

Кроме того, суд оставил квартиру экс-ректора стоимостью 5 миллионов рублей арестованной с целью взыскания штрафа.