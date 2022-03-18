В Челябинске оставят один пункт ПЦР‑тестирования на коронавирус для здоровых пациентов

Больницы и поликлиники продолжат брать анализы на COVID‑19 в плановом режиме

В Челябинске из-за снижения количества обращений с 21 марта сократят число пунктов ПЦР-диагностики на COVID-19. Об этом сегодня, 18 марта, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



«Работу продолжит пункт, расположенный на базе поликлиники № 3 на улице Блюхера,12. Он будет принимать пациентов ежедневно с 10:00 до 15:00. В пункт ПЦР-тестирования могут обратиться здоровые пациенты, кому результат необходим для предъявления перед проведением лечения, реабилитации, посещения другой страны», — рассказали в ведомстве.

Медучреждения продолжат брать ПЦР-тесты в плановом режиме по показаниям здоровья.

Несмотря на то что вновь зараженных становится меньше и меньше, в Челябинской области все еще сохраняется обязательный масочный режим. Где нельзя снимать маски, рассказываем в отдельном материале.