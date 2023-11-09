В Челябинске остановлена регистрация автомобилей и выдача водительских прав

ГИБДД объясняет проблему техническим сбоем

В четверг, 9 ноября, ГИБДД Челябинской области приостановила регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений, об этом сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

«Технический сбой программного обеспечения произошел в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области. В связи с этим регистрация транспортных средств и замена водительских удостоверений временно приостановлены», — предупреждают в ГИБДД.

Когда сбой устранят, сказать сложно, но проблему уже решают.