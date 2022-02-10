В Челябинске остановки транспорта обработают от гололеда

Автомобилистов предупредили о непогоде на дорогах

Дорожники обработают остановки общественного транспорта противогололедными реагентами. Просьбы провести эти работы поступили от самих жителей и транспортников, сообщили в мэрии.

«В связи с прогнозом погоды, а также на основании жалоб предприятий транспортной сферы и жителей города Челябинска, в целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение об обработке противогололедными материалами заездных карманов на остановках общественного транспорта», — уточнили в администрации Челябинска.

Подрядные организации комитета дорожного хозяйства города будут проводить обработку в ночь с 10 на 11 февраля. Напомним, что использование противогололедных материалов в областном центре строго регламентировано.

Дорожники предупреждают автомобилистов о непогоде. По данным Челябинского гидрометеоцентра, ночью и днем 11 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах гололедица от снежного наката.