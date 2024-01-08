В Челябинске стабилизируется ситуация с вывозом мусора. По городу осталось около ста проблемных контейнерных площадок. Об этом со ссылкой на оперативный штаб в мэрии в понедельник, 8 января, сообщает пресс-служба администрации города.
«За новогодние каникулы силами администраций районов и управляющих компаний расчищено около 640 площадок для сбора коммунальных отходов. Обеспечены все подъездные пути, оказывается всестороннее содействие регоператору», — говорят в мэрии.
Задача ближайших дней — войти в рабочий график, чтобы не допустить повторения ситуации.
Глава Челябинска Наталья Котова поручила расчистить контейнерные площадки, к которым все еще затруднен проезд. Виновные будут наказаны.
Напомним, ранее мэрия начала составлять протоколы на УК, которые не расчищают контейнерные площадки, а также на горожан, блокирующих подъезды к контейнерам личными автомобилями. Все нарушителям грозят штрафы.