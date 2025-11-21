В Челябинске оштрафовали владельца передвижного зоопарка с ящерицами и змеями

У предпринимателя нет лицензии, а журналы наблюдения за животными ведутся через раз

В Челябинске оштрафовали владельца передвижного зоопарка, открывшегося в ТРК «Горки». Как рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора, у предпринимателя не было лицензии на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях.

Специалисты ведомства обнаружили в зоопарке 47 террариумов с экзотическими животными: гекконами, хамелеонами, змеями, пауками и ящерицами. Проверка установила, что на животных отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, а журналы наблюдения за температурным режимом, кормлением и уборкой не заполняются. При этом предприниматель из Московской области планировала работу выставки до 17 января следующего года.

Организатора зоопарка привлекли к административной ответственности. Женщине выдали предписание о необходимости получения лицензии.