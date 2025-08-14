В Челябинске оштрафовали организатора выставок кошек и попугаев

«Котодеревня» и «Попугайня» в одном из ТРК работали без лицензии

В Челябинске оштрафовали предпринимателя, открывшего в ТРК «Куба» выставки «Котодеревня» и «Попугайня». Как рассказали в Россельхознадзоре, у бизнесмена не было лицензии на использование животных в культурно-зрелищных целях.

Предприниматель из Ростовской области уже не в первый раз привлекает внимание инспекторов. Сначала он организовывал выставки без лицензий в торговых комплексах Магнитогорска, а сейчас перебрался в Челябинск.

В июне его уже привлекали к административной ответственности и предписывали оформить лицензию. Документы на свою деятельность бизнесмен так и не получил, за что выплатит штраф из-за несоблюдения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Ранее Россельхознадзор заинтересовался медведем, который ютится в грязной клетке на базе отдыха под Магнитогорском.