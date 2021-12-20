В Челябинске оштрафовали более 120 нарушителей масочного режима

В городе проходят проверки на соблюдение санитарных мер посетителями и сотрудниками ТРК

На прошедшей неделе в Челябинске полицейские оштрафовали более 120 человек за нарушение масочного режима. Составлены протоколы за несоблюдение санитарных мер и по результатам проверок предприятий. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил на аппаратном совещании замглавы по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов.

«На прошедшей неделе управлением по торговле совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и УМВД России по Челябинску проведены комплексные проверки работы шести предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Составлено 4 протокола. По трем предприятиями материалы переданы в суд на приостановку деятельности»,— доложил чиновник.

Кроме того, за неделю полицейские проверили соблюдение продавцами и посетителями масочного режима в 678 магазинах и ТРК города, в том числе в «Алмазе», «Роднике», «Светофоре», «Башне», «Кубе» и других. Всего составлено 126 протоколов.

Аналогичные проверки проходят и в других городах Челябинской области. Например, в Копейске на прошедшей неделе за нарушения масочного режима оштрафовали 52 человека, в том числе 11 пассажиров общественного транспорта.