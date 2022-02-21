В Челябинске оштрафовали более 100 посетителей магазинов без масок

Под административную ответственность попали и владельцы салонов

В Челябинске продолжаются ежедневные рейды по выявлению нарушителей масочного режима среди граждан и нарушителей антиковидных мер среди владельцев заведений, магазинов и салонов. Как сообщил 21 февраля на аппаратном совещании заместитель главы города и руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов, всего составлено более ста протоколов.

«Управлением по торговле и услугам за прошедшую неделю совместно с управлением Роспотребнадзора Челябинской области и УМВД России по Челябинску проведены проверки работы семи предприятий потребительского рынка по соблюдению санитарных эпидемиологических требований. По выявленным нарушениям составлено четыре протокола, переданы в суд материалы по приостановке деятельности двух предприятий. Это магазин цветов „Цветочка“ по улице Энтузиастов, 15 и салон-парикмахерская „Сезон“ на Энтузиастов, 18», — рассказал чиновник.

Также проведена проверка на соблюдение посетителями городских ТК и ТРК масочного режима. Всего за неделю проверено 241 предприятие, на горожан-нарушителей составлен 101 протокол.