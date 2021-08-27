В Челябинске утвердили график второго этапа акарицидной обработки. Скверы, пляжи и другие места скопления людей защитят от клещей, сообщили в мэрии города.
Под обработку попадут зеленая зона вдоль Первого озера, поселок Аэропорт, остановки, скверы, берег Миасса и другие территории.
«Обработку планируется начать с 6 сентября в зависимости от погодных условий», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, что противоклещевая обработка не дает стопроцентную защиту от укуса. Наиболее эффективным способом остается вакцинация.